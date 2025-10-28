ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೂರಿಟಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್

Loan guarantor : ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನುದಾರರಾಗಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಜಾಮೀನುದಾರರಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಲಗಾರನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ8400 ರೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ..
ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಇತರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.