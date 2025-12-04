English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 4, 2025, 03:17 PM IST
  • UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು
  • ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..!
camera icon5
World richest village
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..!
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
camera icon6
Lakshmi Narayan Yoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO ಖಾತೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ PF ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ PF ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ EPF ಖಾತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು PF ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..ವೇತನ ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್:

ನೀವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.

SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ

ನಿಮ್ಮ PF ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, EPFOHO - ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ - ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ (TEL) ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7738299899 ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌, ಖದರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈತ

ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಈಗ ನೀವು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಈಗ ನೀವು EPFO ​​ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

About the Author
EPFO Balance Checkepfo balance detailsepf umang appemp balance missed call

Trending News