ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

EPFO ಖಾತೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ PF ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ PF ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ EPF ಖಾತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು PF ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್:
ನೀವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮ PF ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, EPFOHO - ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ - ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ (TEL) ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7738299899 ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಈಗ ನೀವು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಈಗ ನೀವು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.