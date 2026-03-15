ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ..? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

PM Kisan 22nd installment status : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಹಣ ಕೈಸೇರಿಲ್ಲ.. ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:11 PM IST
Know Your Status PM Kisan : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 18,640 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. 155261, 1800115526 ಅಥವಾ 011-23381092 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, pmkisan-ict@gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.  .

eKYC ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ PM ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ eKYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ eKYC ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಜಮ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು eKYC ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಹಣ ಬರಲ್ಲ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

