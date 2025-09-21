ಕೇವಲ ₹17,000ಕ್ಕೆ 65 ಇಂಚಿನ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ...

Kodak Matrix Smart TV: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕೊಡಾಕ್, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಾಕ್ ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊಡಾಕ್ನ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 65 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಅಂಚಿನ-ರಹಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹18,799 ಇದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ₹16,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕೊಡಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ
ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 43-ಇಂಚಿನ, 50-ಇಂಚಿನ, 55-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 65-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹18,799, ₹23,999, ₹27,649 ಮತ್ತು ₹37,999 ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 10%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕೊಡಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು 4K QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು 60Wವರೆಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು Google Android TV OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು Google Voice Assistantಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Chromecast ಮತ್ತು AirPlayಯನ್ನ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ರೋಮ್ಕಾಸ್ಟ್, ಮಿರಾಕಾಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
