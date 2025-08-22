ಕೋಕಿಲಾ ಬೆನ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು : ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪ್ರತೆಗೆ ದಾಖಲು :ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ 

ಹಿರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಎಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈನ ಎನ್ಎಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು:
91 ವರ್ಷದ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಎಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರ್ ಇರುವುದು 91 ವರ್ಷದ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ :
ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಪತ್ನಿ. 1955 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ, ನೀನಾ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು. ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರ.
ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ?:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಆಂಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.24 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1,57,41,322 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
