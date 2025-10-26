ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿನ 1200 ದಿನಾರ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ

Kuwait dinar value: ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. . ಅವರ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಕಳುಹಿಸುವ ಆದಾಯವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಆ ದೇಶಗಳ ಮುಖವು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುವೈತ್ ಕೂಡ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುವೈತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕುವೈತ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುವೈತ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುವೈತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 286 ಆಗಿದೆ.
ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು 1270 ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ಗಳು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ದಿನಾರ್ಗಳಿಂದ 1500 ದಿನಾರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3000 ದಿನಾರ್ಗಳು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ದಿನಾರ್ಗಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. . ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
