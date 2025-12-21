ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

KVP Scheme benefits: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ KVP 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?: ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹1,000, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ KVP ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. KVP 100% ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ KVP ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ: ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು KVPಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)