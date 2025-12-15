ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

4-Day Workweek: ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ವಾರದಲ್ಲಿ 5-ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-ದಿನ ಕೆಲಸ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿನಗಳೂ ತಲಾ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ (ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 48 ಗಂಟೆಗಳು) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
The Labour Codes allow flexibility of 12 hours for 4 workdays only, with the remaining 3 days as paid holidays.
Weekly work hours remain fixed at 48 hours and overtime beyond daily hours must be paid at double the wage rate.#ShramevJayate pic.twitter.com/5udPMqRXbg
12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇತನ:
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇತನದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.