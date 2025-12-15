English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

4-Day Workweek: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತಾ... ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ...

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:41 PM IST
  • ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ
  • ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

Trending Photos

2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price 2025
2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
camera icon5
Abhishek Bachchan
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon4
2026 Lucky Zodiac Signs
2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedy
ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

4-Day Workweek: ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ವಾರದಲ್ಲಿ  5-ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್‌, ಸ್ಪೇನ್‌, ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-ದಿನ ಕೆಲಸ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ: 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ  ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿನಗಳೂ ತಲಾ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ (ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 48 ಗಂಟೆಗಳು) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Rule: ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ PF ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!

12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇತನ: 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇತನದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 70 ಲಕ್ಷ... ಈ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Labour CodesWeekly Working HoursWeekly off4 Day WorkweekEmployment posted

Trending News