ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ..

New Labour Codes: ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಯಮದಡಿ ಮೂಲ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವೇತನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನೌಕರನ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (CTC)ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕ ಬೇರೆಯ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರ ಆತಂಕ.
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಸರ್ಕಾರವು ಏಕರೂಪತೆಯ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ 2020ರ ಕೋಡ್ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಬಳವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಭತ್ಯೆಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಹಂತಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮೀರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾನೂನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ "ಸಂಬಳ"ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಎಂದರೇನು? ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಮಿತಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಜನರು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅದನ್ನು 6,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.