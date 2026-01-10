ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಜನವರಿ 14 ರಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 3,000 ರೂ.

Ladki Bahin Yojana: ಸರ್ಕಾರವು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಲಡ್ಕಿ ಬಹಿನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಡ್ಕಿ ಬಹಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1.5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಹಾಯುತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ..
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೆದೆ.. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಎರಡೂ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನವರಿ 14 ಅಥವಾ 15 ರಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಲಡ್ಕಿ ಬಹಿನ್ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರೆ ಅದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊದಲು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ..