ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Land Purchase Scheme: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ST) ಭೂಹೀನ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಲು ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ (Land Purchase Scheme) ಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50% ಸಹಾಯಧನ (Subsidy) ಮತ್ತು 50% ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ (ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು)
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಟ್ಟು ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
50% ಸಹಾಯಧನ (Subsidy): ಅಂದರೆ ₹12.50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ.
50% ಸಾಲ (Loan): ಬಾಕಿ ₹12.50 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 6%) ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹25 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತೆಗಳು
ಫಲಾನುಭವಿ: ಕೇವಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ST) ಭೂಹೀನ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ.
ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ: ಜಮೀನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬಾಹ್ಯ ಜಮೀನು: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಖರೀದಿಸುವ ಜಮೀನು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಜಮೀನಿನ ಮಿತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಎಕರೆ ಖುಷ್ಕಿ (ಒಣ) ಅಥವಾ 1 ಎಕರೆ ತರಿ (ನೀರಾವರಿ) ಜಮೀನನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು
* ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಭೂಹೀನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು)
* ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ (RTC/Pahani)
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
* ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (Seva Sindhu) ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
* ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ: ಖರೀದಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
