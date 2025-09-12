ದೀಪಾವಳಿಯೊಳಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಜಾರಿಗೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ವೇತನ

ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2025 ರ ದೀಪಾವಳಿಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 6 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಐದು ತಜ್ಞರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವೇತನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 15 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ನೌಕರರು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಮ್ಮೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 156 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ :
ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಇದು 1.92 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 55% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಇದು 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನವರಿ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 61% ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೂನ್ಯ (0) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪು ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ? :
ಇದು ಕೇವಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.