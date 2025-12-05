English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 5, 2025, 12:50 PM IST
  • ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತು.
  • ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

Trending Photos

ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
camera icon5
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
camera icon6
belly fat
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
camera icon6
Sovereign Gold Bond returns
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಸೇಫ್‌?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Basic Pay Increase8th Pay Commissionsalary hike

Trending News