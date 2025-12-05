ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
