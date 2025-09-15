English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ

ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 4 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:23 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 4 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
  • ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 4 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
- ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ
- 65 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- ಕಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
- ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದರೇನು? ಈಗ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೋರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದರೇನು? : 
80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? :
- 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 85 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 
- 90 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 40% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 95 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 100 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು? : 
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

- ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. 
- ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
- ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಈ ಆರಂಭಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು 65 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

- 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಅದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 
- ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ
- 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
- ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

