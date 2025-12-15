English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿರುವ 500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿರುವ 500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

demonetized notes :  ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:41 PM IST
  • ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು 25 ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಮತಿಸಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Launceston Elliot
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್.. ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌
camera icon5
week 11 elimination
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್.. ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon11
Trigrahi Yog Effects
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon7
Gold prices today
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿರುವ 500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

demonetized notes :  ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಜೀರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಎರಡು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವೇ ಎಂಬುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಎಂಬುವುದು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್

ಈ ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 2017 ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನುಸಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ 10 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವು ರೂ.500 ಅಥವಾ ರೂ.1000 ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವವರೆಗೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು 25 ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಮತಿಸಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ಅಪರಾಧವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡವು ರೂ. 10,000, ಆದರೆ ಅದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೋಟುಗಳ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

Legal AdviceDemonetized NotesOld 500 1000 NotesPossession Illegal LawPenalty Explained

Trending News