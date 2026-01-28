ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ₹146 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹16 ಲಕ್ಷ

LIC Bima Lakshmi Policy: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಐಸಿ ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹146 ಉಳಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹16 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದುವೇ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಬೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ.
ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ(LIC), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹146 ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,400 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ₹1.6 ಮಿಲಿಯನ್ (ಒಟ್ಟು 16 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಕಲೆಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏನಿದು ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ?
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಸಿಯು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣ-ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅವಧಿಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
* ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಪ್ರತಿ 2 ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಸರಿಸುಮಾರು 7% ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
* ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
* ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ದಿನಕ್ಕೆ ₹146 ಉಳಿಸಿ ₹16 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..
ನೀವು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ₹3 ಲಕ್ಷದ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹53,400 (ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,400/ದಿನಕ್ಕೆ ₹146) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುಮಾರು ₹8.07 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನೀವು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹13.09 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಸುಮಾರು ₹22,500 ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹15.79 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಎಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ₹16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.