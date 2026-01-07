ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಐಸಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಜನೆ! ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೆರುತ್ತೆ ಹಣ..

Lic bima Sakhi employment Scheme: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ.. ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ LIC ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು . ಈಗ 2024 ರಲ್ಲಿ.. LIC ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದಿರುವ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ LIC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. LIC ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 70 ವರ್ಷಗಳು.
ಕನಿಷ್ಠ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಏಜೆಂಟರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಸಾವಿರ ರೂ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 65 ಪ್ರತಿಶತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರತಿಶತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ನಂತರ ಎಲ್ಐಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಮಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 48 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಬಿಮಾ ಸಖಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು . ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.