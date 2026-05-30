LIC Scheme: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (Women) ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲರಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (LIC) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ (Bima Sakhi Yojana) ಕೂಡಾ ಒಂದು.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಭೀಮ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಧಾಣಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಭೀಮ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 2026ರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಭೀಮ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ (Bima Sakhi Yojana) ಎಂದರೇನು?
ಎಲ್ಐಸಿ ಭಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ವರ್ಷ 7000 ರೂ. ನೀಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6000 ರೂ., ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 5000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಮಾ ಸಖಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಇನ್ನು ಈ ಭೀಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದವರು ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರು ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಐಆರ್ಡಿಎಐ (IRDAI) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಎಲ್ಐಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (licindia.in) ಅಥವಾ Bima Sakhi ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)