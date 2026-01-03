ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ 7 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಮಾ

LIC Bima Sakhi Yojana: 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿವರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವಧನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 7,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 6,000 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 5,000 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನ ಸಹ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ LICಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರವೇ ವಿಮಾದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು SC, ST, OBC ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಅವರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2,20,339 ಬಿಮಾ ಸಖಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೆ" ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.