ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ 7000 ರೂಪಾಯಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

LIC Bima Sakhi Yojana: ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ̤ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 9, 2025, 12:51 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 'LIC ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ 7000 ರೂಪಾಯಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

LIC Bima sakhi yojana: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು 'LIC ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಲು ತರಬೇತಿ  

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್‌ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7000 ರೂಪಾಯಿ

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 6000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 65 ಪ್ರತಿಶತವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ಕನಿಷ್ಠ 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು (ಜೈವಿಕ, ದತ್ತು ಪಡೆದವರು, ಮಲತಾಯಿ, ಅವಲಂಬಿತರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲದವರು) ಪೋಷಕರು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

LICLife Insurance Corporation Of IndiaLIC Bima Sakhi YojanaLIC agentlic agent income

