ನೀವು LICಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹150 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹19 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

LIC Children Money Back Plan: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 150 ರೂ. ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ 19 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 0-12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಡಿವಾಣ? ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ 150 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,500 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುಮಾರು 55,000 ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು 14 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ LIC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಸುಲಭ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹2026 SIP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ₹43,58,153 ಸಿಗುತ್ತೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 18, 20, 22, 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನ 18, 20, 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 40% ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)