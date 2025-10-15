ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ LIC..! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ..!

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ವಿನಿಮಯ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರವರಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ:
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸದ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೋನಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 'ಎಲ್ಐಸಿ ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ' ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅನುಕೂಲಕರ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು (ಉದಾ: ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ:
ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಎಲ್ಐಸಿ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಲಿಸಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಐಸಿಯ ದೇಶೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿವೆ.