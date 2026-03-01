English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹45 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ: LICಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ 80C ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 10:18 PM IST
LIC Jeevan Anand: ಹೂಡಿಕೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ ನೀಡುವ 'ಜೀವನ್ ಆನಂದ್' (ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 915) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 35 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 16,300 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,400 ರೂ. ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 45–46 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದರೂ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋನಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ, ಸುಮಾರು 8.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸರಳ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 11.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ'. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಪಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಯೋಜನೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Loan: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

