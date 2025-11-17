LIC Policy: ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

Best LIC Policy: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ʼಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸಿʼಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ LICಯು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ
'ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸಿ' ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ, 11ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ 'ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷಾಶನ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,01,880 ರೂ. (ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8,149 ರೂ.) ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 157% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ?
ಸುಲಭ ಹೂಡಿಕೆ
* 30 ರಿಂದ 79 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನರು ಈ ಎಲ್ಐಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 'ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
* ಒಂಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷಾಶನ: ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಜಂಟಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷಾಶನ: ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)