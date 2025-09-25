English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Scheme: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ..! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000

LIC Scheme: ಈ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:21 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
  • 90 ದಿನಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 55 ವರ್ಷದವರೆಗಿನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

LIC Scheme: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ..! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000

LIC Jeevan Umang scheme: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬೇಕಾದರೆ LIC ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ   ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1302 (ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹15,600) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ₹4.68 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಬದುಕಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ₹27.60 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 90 ದಿನಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 55 ವರ್ಷದವರೆಗಿನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಗಳಿಸಬಹುದು  20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ! LICಯ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು 

ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, LIC ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
 

