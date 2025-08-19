ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ.. ಬರೀ 1300 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ 40 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!

lic jeevan umang scheme: ನೀವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, LIC ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1302 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15,600 ರೂ., ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,302 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಯೋಜನೆಯು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ (ಗರಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 90 ದಿನಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 40,000 ಗಳಿಸುವ 1302 ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆ:
ನೀವು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1302 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,600 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಈ ಆದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 27.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಜೀವ ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಹ:
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
