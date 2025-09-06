English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Scheme: ಕೇವಲ ₹1,300 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ₹40,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 6, 2025, 02:45 PM IST
  • ಉತ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ LIC ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Sania Mirza
ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ.. ನಕಲಿಯೋ..? ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್..!
camera icon5
Gold price
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ.. ನಕಲಿಯೋ..? ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್..!
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
camera icon5
Hair Loss
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
camera icon6
Chikkanna
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
LIC Scheme: ಕೇವಲ ₹1,300 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ₹40,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

LIC Best Scheme: ನೀವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, LIC ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,302 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15,600 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,302 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಯೋಜನೆಯು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ (ಗರಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 90 ದಿನಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಬಂಗಾರ ನೋಡೋಕೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಯ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000 ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ

ನೀವು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,302 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,600 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಈ ಆದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು 27.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಜೀವ ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ 

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು LIC ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ..ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

LIC Jeevan Umang YojanaLic jeevan umang yojana calculatorLIC Jeevan Umang 945 premium and maturity CalculatorLic jeevan umang yojana benefitsLIC Jeevan Umang premium chart

Trending News