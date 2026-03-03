LIC Jeevan Utsav: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಎಲ್ಐಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 12ರಂದು ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಮಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು (ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ.) ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
