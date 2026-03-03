English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LICಯ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಲಾಭ!

ಎಲ್ಐಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 3, 2026, 11:30 AM IST
  • ಎಲ್‌ಐಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
  • ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ

LICಯ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಲಾಭ!

LIC Jeevan Utsav: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 12ರಂದು ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಮಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು (ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ.) ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹85,049 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

