LICಯಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ

LIC Jeevan Utsav scheme: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ವು ದೇಶದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ʼಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ʼ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ (Guaranteed Income) ಮತ್ತು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10%ರಷ್ಟು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು
* ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ (Guaranteed Additions) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ
* ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ (Single Premium option) ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ
* ಮರಣ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
LIC ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹತ್ವ
LIC ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (Section 80C, 10 (10D) ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಆದಾಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.
LIC ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
* LICಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ
* ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೊಂದಿದೆ
* ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, “ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್”ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ LICಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
