English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
LICಯಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:55 PM IST
  • ಎಲ್‌ಐಸಿ ʼಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್‌ʼ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ & ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಭದ್ರತೆ, ಆದಾಯ & ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

LIC Jeevan Utsav scheme: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ವು ದೇಶದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ʼಎಲ್‌ಐಸಿ ಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್‌ʼ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ (Guaranteed Income) ಮತ್ತು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

* ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10%ರಷ್ಟು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು 
* ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ (Guaranteed Additions) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ
* ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ (Single Premium option) ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ 
* ಮರಣ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO 3.0: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ?

LIC ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹತ್ವ

LIC ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (Section 80C, 10 (10D) ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಆದಾಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.

LIC ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

* LICಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ
* ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೊಂದಿದೆ
* ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ  

ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, “ಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್‌”ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ LICಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PPFನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

LIC Jeevan Utsav schemeLIC Super schemeLIC lifetime income schemeLIC Jeevan Utsav planLIC New Plan 2026

Trending News