ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದು ಆಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಎಲ್ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 02ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಅವಧಿನ ಪೂರ್ಣ ಆಗದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಐಸಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
1,00,001 ದಿಂದ 3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯತಿ ಇದೆ
3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ಇದೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
