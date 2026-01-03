English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LIC ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ರದ್ದು ಆಗಿರೋ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರಂಭಿಸಲು ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್‌

ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದು ಆಗೋಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:15 PM IST
  • ಅವಧಿನ ಪೂರ್ಣ ಆಗದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ‌
  • ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ
  • ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ

LIC ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ರದ್ದು ಆಗಿರೋ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರಂಭಿಸಲು ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್‌

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್‌ಐಸಿ) ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದು ಆಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಎಲ್‌ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 02ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಅವಧಿನ ಪೂರ್ಣ ಆಗದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು ಎಲ್‌ಐಸಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಗನ್‌ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇನು?

ಒಟ್ಟು ರಿಸೀವ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
1,00,001 ದಿಂದ 3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯತಿ ಇದೆ
3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್‌ ಇದೆ. 
ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌- 5 ಮಹಿಳೆಯರು.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

