LIC Jeevan Utsav Single Premium: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (LIC) ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ “ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ” (Jeevan Utsav Single Premium) ಯೋಜನೆ 2026ರ ಜನವರಿ 12ರಿಂದಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾಲಿಸಿ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ (Policy No. 883) ಆಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ (Guaranteed Additions). ಪ್ರತಿ ₹1,000 ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹40ರಂತೆ ಖಾತರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 30 ದಿನಗಳಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹5 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ:
* ಮೊದಲನೆಯದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನ 7 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
* ಎರಡನೆಯದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ಹಣವನ್ನ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಳಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಸಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದರೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ನಾಮಿನಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 1.25 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯ.
ಒಟ್ಟಾರೆ “ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ” ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಭದ್ರತೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಗಮನದಿಂದ ಓದುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
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