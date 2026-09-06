/LICನಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

Life Insurance Corporation of India: ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ತನ್ನ 70ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. LICಯ Bima Platinum (Plan 770) ಮತ್ತು LICಯ Jeevan Raksha (Plan 894) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. LICಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
LIC Bima Platinum – Plan 770
LIC Bima Platinum (Plan 770) ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು Non-Linked ಮತ್ತು Non-Participating ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬೋನಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲು ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹3 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Bima Platinum ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
LIC Jeevan Raksha – Plan 894
ಇನ್ನು LIC Jeevan Raksha (Plan 894) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. LICಯ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ Jeevan Raksha ಅನ್ನ Term Assurance Plans ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 18ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Single Premium, Regular Premium ಅಥವಾ Limited Premium ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. Limited Premium ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕವರ್?
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Jeevan Raksha ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲೈಫ್ ಕವರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, Sum Assured, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು LICಯ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ
LICಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ Bima Platinum ಮತ್ತು Jeevan Raksha ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
LICಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು
LIC ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ New Jeevan Anand, Jeevan Lakshya, Jeevan Labh, Amritbaal, Bima Shree, New Childrens Money Back Plan, New Jeevan Amar ಮತ್ತು New Tech-Term ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. LICಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡದೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ, ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Bima Platinum ಮತ್ತು Jeevan Raksha ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ LIC ತನ್ನ 70ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Bima Platinum (Plan 770) ಮತ್ತು Jeevan Raksha (Plan 894) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿವೆ.
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