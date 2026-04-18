LIC New Plan: ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ...

ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಳಿತಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:44 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
  • 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಮಾನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

LICs Jeevan Utsav Single Premium: ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. “ಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ಪ್ರಿಮಿಯಂ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಯೋಜನೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು non-linked ಮತ್ತು non-participating ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 30 ದಿನಗಳಿಂದ 65 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹5 ಲಕ್ಷವಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ “guaranteed additions” ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 10% ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ₹1,000ಕ್ಕೆ ₹40 ಖಚಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ (additions) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ survival benefits ಅಥವಾ maturity benefits ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಳಿತಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

LICಯ ʼಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂʼ ಯೋಜನೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LICs Jeevan Utsav Single PremiumLIC Jeevan UtsavLIC New Plan 2026LIC single premium planLIC insurance scheme

