LICಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ: ₹2 ಕೋಟಿ ಕವರ್, ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

LIC Bima Kavach: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ (ಯೋಜನೆ 886) ಮತ್ತು LIC ಬಿಮಾ ಕವಚ್ (ಯೋಜನೆ 887). ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಅಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು LIC ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ, ಪ್ರೀಮಿಯಂನಂತಹ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್
ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸದ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಗಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ 5, 7, 10, 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 10, 15, 20, 25 ವರ್ಷಗಳು. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ PPT ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿತಿಯು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 50 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ 5 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 7 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು PPT ಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 25 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 90 ವರ್ಷಗಳು. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಕವಚ್ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸದ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ, ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಿರ ಮಟ್ಟದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಏಕ, ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಗಳು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 2 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5, 10, 15 ವರ್ಷಗಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳು. 5, 10, 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳು. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 82 ವರ್ಷಗಳು. ಕವರೇಜ್ ಗರಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ