LIC Bonus & Dividend: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ₹10 ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು 1:1 ಬೋನಸ್ ಷೇರು ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ ₹10 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 1:1 ಬೋನಸ್ ಇಷ್ಯೂ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ 100 ಷೇರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೋನಸ್ ನಂತರ ಅದು 200 ಷೇರುಗಳಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 200 X 10 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,000 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಷ್ಯೂವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. LIC ಷೇರುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಷೇರುಗಳ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. LIC ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ LIC ಘೋಷಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ LIC ಷೇರುಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್!
1956ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಎಲ್ಐಸಿಯು ತನ್ನ 69 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ಲಾಭದ ಸಮಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಉಚಿತ ಷೇರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲಾಭವೂ ದೊರಕಲಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಐಸಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ
* 2026: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹10
* 2025: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹12
* 2024: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹6 (ಜೊತೆಗೆ ₹4 ಮಧ್ಯಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್)
* 2023: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹3
* 2022: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1.50