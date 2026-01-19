English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LIC Pension Scheme:  ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಖಾತರಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 19, 2026, 12:56 PM IST
LIC Smart Pension Plan: ವಯೋವೃದ್ಧರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 2026 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಜೀವನವಿಡೀ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೇಕ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 2026 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ 5 ಪಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗೆ?
ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಏಕ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಿತ ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ...
* ಅದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 
* ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್‌ಐಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. 
* ಇದು ನಿವೃತ್ತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
* ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜಂಟಿ ಜೀವ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

