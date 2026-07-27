LIC Smart Pension Plan: ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಹಲವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ LIC Smart Pension Plan ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯುಟಿ (Annuity) ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
LIC Smart Pension Plan ಒಂದು Non-Linked ಮತ್ತು Non-Participating Immediate Annuity Plan ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಂಪತಿ (Joint Life) ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕವೂ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯುಟಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹35 ಲಕ್ಷದ ಏಕಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು LICಯ ಅಧಿಕೃತ ಅನ್ಯುಟಿ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯುಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 65 ರಿಂದ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಇತರೆ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ (Liquidity) ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ LIC ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆ LIC Smart Pension Plan ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು, ಅನ್ಯುಟಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)