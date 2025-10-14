English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿ : LIC ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿ : LIC ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC), ವಿನಿಮಯ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:29 PM IST
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿ : LIC ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು SIPಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನದ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, LIC, PPF ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು LIC ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC),ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

LIC ಪಾಲಿಸಿ  ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ :
LICಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಳೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ LIC ಜನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು LIC ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Free Gas Cylinder: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಜನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ : 
ಎಲ್‌ಐಸಿ ಜನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು  ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? :
ಇದು ಹೊಸ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆದಾಯವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ಕಡಿತದಿಂದ Jupiter ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಷೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ : 
ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಷೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ದುರ್ಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಷೇರುಗಳು 893.45 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 904.15 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಲ್‌ಐಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಡವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಲ್‌ಐಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

