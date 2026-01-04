ಎಲ್ಐಸಿಯ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ: ಕೇವಲ ₹150 ಉಳಿಸಿ ₹26 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನೇಕ ಭರವಸೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಈ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ನೀತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು 'ಜೀವನ್ ತರುಣ್' ಯೋಜನೆ?
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೇಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹150 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ₹150 ರಿಂದ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಉಳಿತಾಯ ₹54,000 ಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 1 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ₹26 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ.ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಗುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 90 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು.ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಇದರ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ, ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ಮಗುವಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಮಯದಿಂದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೋನಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ,ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.ಇದಲ್ಲದೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.