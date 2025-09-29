LIC scheme : 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ.

LIC's New Children's Money Back Scheme : ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ನ “ನ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್” ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 0–12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, “ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್” ಸೌಲಭ್ಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು.
₹19 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು?
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ₹150 ಉಳಿಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,500 ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹54,000 ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ, ಮೂಲ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹14 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ಸುಮಾರು ₹19 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು 18, 20, 22 ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಆದಾಗ, ನೀವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 18, 20, 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 20% ಮರಳಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 40% ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ: ₹1 ಲಕ್ಷ
ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆದಾರರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಮಿನಿಯು ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 105% ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯ
ಅಂತಿಮ ಮಾತು
ಎಲ್ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು.