/Life Insurance: ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು, ನಾಮಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಿನಿ ಎಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಕಸ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ ಖಾತೆಗೂ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು 'ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ'ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಾಮಿನಿ (ದ್ವಿತೀಯ/ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮಿನಿ) ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಥಮ ನಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಹಣವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮಿನಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ?
ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮಿನಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು) ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತೇದಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ:
ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮಿನಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 'ಉತ್ತೇದಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ಅಥವಾ 'ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ'ವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ FIR ನ ಪ್ರತಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ), ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆ ನಾಮಿನಿ:
ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮಿನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಯೇ ಮೊದಲು ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.