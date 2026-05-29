Plastic Bank Notes: ಜನರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು, ಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳು (Currency Notes) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಬಿಐ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ (Plastic Currency Notes) ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಬಿಐನ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಷಯ ಈಗಿನಿಂದಲ್ಲಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ. ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವು ನೀರು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾಗದದ ನೋಟಿನಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು?
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದವು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಈ ದೇಶವು 1999 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ನೋಟು $5 ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು $100 ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 60 ದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
