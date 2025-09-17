English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅದೊಂದು ಸಭೆಯೇ ಕಾರಣ

ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:02 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅದೊಂದು ಸಭೆಯೇ ಕಾರಣ

gold prices drop: ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದುಬೈಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೀರಾ ಅಗ್ಗ! ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು 220 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಸಹ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,09,705 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 0.41 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,27,304 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 1.18 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 0.10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ದರ 75 ರಿಂದ 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2025 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್‌ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, SPDR ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಡುವಳಿಗಳು 976.80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಂದ 979.95 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ವಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ (FOMC) ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರ, ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಫೆಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರಬಹುದು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

