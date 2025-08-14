PF ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ನಷ್ಟ ಪಕ್ಕಾ..!

ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯುಎಎನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೂಲಕ ಹೋಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯುಐಡಿಎಐ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ಯುಎಎನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಆಧಾರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುಎಎನ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆವೈಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಒ ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಹು ಹಂತದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
UAN ಎಂದರೇನು?
ಯುಎಎನ್ ಎಂಬುದು ಇಪಿಎಫ್ಒ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ನೀಡುವ 12 ಅಂಕೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆ (ಜೆಡಿ)
ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈಗ ಜೆಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈಗ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದವರು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದವರು ಹೊಸ ಸರಳೀಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಎನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಜೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಆಧಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು
ತಪ್ಪಾದ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು UAN ನೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು JD ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸದಸ್ಯರು JD ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ EPFO ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ PRO ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, PRO ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯುಎಎನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- UAN ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- OTP ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ಎರಡನೇ OTP ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- OTP ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.