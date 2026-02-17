ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್:‌ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ʼಎಣ್ಣೆʼ ದುಬಾರಿ

New Excise Policy: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ʼಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ₹1,500 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮದ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ MGR/ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು:
ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮಾದರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು, ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೇಲೆ ಈ ನೀತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಯುಪಿ ಮದ್ಯದ ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿ (2026-27):
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮದ್ಯ (36% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್) ಬೆಲೆ ₹165 ರಿಂದ ₹173ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯ (IMFL) +10 ರಿಂದ +30 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಿಯರ್ 7.5% ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ?
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.