Bank Holidays List In September: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 (ಬುಧವಾರ): ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 (ಗುರುವಾರ): ಓಣಂನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಬೇಲಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭೋಪಾಲ್, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಂಫಾಲ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ರಾಂಚಿ, ಶ್ರೀನಗರ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 (ಶನಿವಾರ): ಇಂದ್ರ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಜಮ್ಮು, ರಾಯ್ಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: ಭಾನುವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್-ಉಲ್-ನಬಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಭಾನುವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: ಭಾನುವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 (ಸೋಮವಾರ): ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 (ಮಂಗಳವಾರ): ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28: ಭಾನುವಾರ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 (ಸೋಮವಾರ): ಮಹಾ ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 (ಮಂಗಳವಾರ): ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ, ಒಡಿಶಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಂಡಾರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ