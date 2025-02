Budget Live Updates: ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಜೆಟ್‌

-ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

- ಇದು ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಜೆಟ್‌ ಆಗಬಹುದು.

- ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

- ನಟ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಆಕಾಶ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿಕೆ

