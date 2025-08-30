English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯದ 30–40% ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಈ 5 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ:

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 30, 2025, 02:22 PM IST
  • ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
  • ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯದ 30–35% ಒಳಗೆ ಇರಲಿ.
  • ಬಜೆಟ್ ಆಪ್‌ನಿಂದ ಖರ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
camera icon6
Jupiter
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
camera icon7
Shani Favourite Zodiac Signs
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಗಿಂತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಆದಾಯದ 30–40% ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  1. ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
    ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ವೆಚ್ಚವು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 30–35% ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ.
  2. ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ:
    'ನಾನು ಆಗಾಗ ನಗರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೇ?' ಅಥವಾ 'ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೇಕು?' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ SMART ಗುರಿಗಳನ್ನು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ, ಸಂಬಂಧಿತ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ) ಹೊಂದಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, '12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉಳಿಸುವುದು' ಎಂಬ ಗುರಿಯು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ:
    ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯು ಅಗತ್ಯ. 3–6 ತಿಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ ಪಾವತಿ) ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  4. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ:
    ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಈಗ ಸಕಾಲಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮನೆಮಾಲೀಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ:
    ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5–10% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡದಿದ್ದರೆ, ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

About the Author
Renters financial planningrental agreementfinancial healthEmergency FundCREDIT SCORE

Trending News