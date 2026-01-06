ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಖಾಯಂ... ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು

Contract employees to regularize: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ʼನನ್ನ ಕೆಲಸ ಖಾಯಂ ಆಗುತ್ತೋ/ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ʼಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆʼ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. 1993, 1996, 2003 ಮತ್ತು 2011 ರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ನೌಕರರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ, ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 1994ರಿಂದಲೂ ಗುತ್ತಿಗೆ, ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಯಂ ಮಾಡದೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂಥ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ನೌಕರರು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸದೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಸರಕಿನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಪಂಜಾಬ್&ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಖಾಯಂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ದಶಕಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.