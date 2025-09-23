ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು: ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ

Bucket lotus farming: ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಯುವಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಳವಿಲ್ಲದೆ ಕಮಲ ಕೃಷಿ: ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 108 ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಯುವಕ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಮಲ ಹೂವುಗಳ ಕೃಷಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರದ ಟಿಯೋರ್ಬೇರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸ್ಪುರದ ಯುವಕ ಸುಮನ್ ಸಮಂತ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಮಲ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ದಳಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಖರಗ್ಪುರ, ಮೇದಿನಿಪುರ, ಖಾನಕುಲ್, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಮಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಮಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ: ಸುಮನ್ ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುವಕ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.